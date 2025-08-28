Россия
11:14, 28 августа 2025Россия

Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

В Хакасии вдова бойца СВО оказалась вынуждена дважды отпевать мужа
Алан Босиков
Алан Босиков

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Хакасии вдова бойца СВО оказалась вынуждена дважды отпевать мужа. О том, почему это произошло, рассказывает сетевое издание 19rus.

Уроженец республики убыл на СВО еще в 2023 году. В мае 2025 года военнослужащий подорвался на мине, спасти его не удалось. Когда тело привезли Хакасию, жена солдата связалась со священником, телефон которого ей дали в ритуальной службе.

Уже после похорон россиянке рассказали в церкви, что проводивший отпевание священник не имел права этого делать, поскольку ему запретили служение. Издание опубликовало фотографию справки за подписью местного архиепископа, в которой говорится об этом. Вдове пришлось заказывать повторное отпевание.

Ранее в Башкирии ритуальщики в морге перепутали тела участника СВО и ветерана вооруженного конфликта в Афганистане. Когда это выяснилось, одного из мужчин уже успели похоронить.

