Владелец бренда Labubu стал богаче основателя «Лукойла»

BBI: Состояние Ван Нина оказалось на млрд долларов больше капитала Алекперова

Владелец получившего широкую популярность в мире бренда Labubu, глава китайского производителя мягких игрушек Pop Mart Ван Нин оказался на миллиард долларов богаче основателя российского энергетического гиганта «Лукойл» Вагита Алекперова. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров (Billionaires Index, BBI), составленного Bloomberg.

Согласно обновленным сведениям, суммарное состояние азиатского предпринимателя к концу августа достигло 26,5 миллиарда долларов. С начала года капитал китайского бизнесмена увеличился на 18,8 миллиарда. Это позволило Нину обосноваться на 85-й строчке богатейших людей мира.

Состояние Алекперова, в свою очередь, за первые восемь месяцев выросло на 221 миллион долларов. К концу августа его совокупный капитал эксперты оценили в 25,5 миллиарда. В обновленном списке российский предприниматель расположился на 89-м месте. Таким образом, Нин оказался на четыре строчки выше.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о пятикратном росте чистой прибыли Pop Mart. По итогам первой половины 2025 года показатель увеличился на 397 процентов, а выручка подскочила более чем втрое — на 204 процента, до 1,93 миллиарда долларов. Аналитики объясняют ажиотажный рост спроса на игрушки Labubu эффективной маркетинговой стратегией их производителя. Компания упаковывает остроухих и зубастых монстров в так называемые слепые коробки. Это привлекает покупателей (в том числе коллекционеров), которые не знают, что находится внутри.