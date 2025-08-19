Прибыль производителя Labubu выросла в пять раз

Чистая прибыль производителя Labubu увеличилась в первом полугодии на 397 %

Китайский производитель мягких игрушек Pop Mart, чья капитализация благодаря глобальному успеху кукол Labubu некоторое время назад превысила общую стоимость акций «Газпрома», сообщил о выросшей почти в пять раз чистой прибыли. Об этом пишет Bloomberg.

Показатель в первой половине 2025 года вырос на 397 процентов, а выручка подскочила более чем втрое — на 204 процента, до 1,93 миллиарда долларов, следует из отчета компании.

«Популярность этих остроухих и зубастых монстров отчасти обусловлена тем, что компания упаковывает многие свои продукты в "слепые" коробки, привлекая покупателей, которым интересно, что внутри», — пишет агентство, подчеркивая, что Лабубу стали «настоящим феноменом поп-культуры», а основатель Pop Mart Ван Нин признает более быстрый, чем ожидалось, рост показателей компании, акции которой на фоне ажиотажа вокруг игрушек выросли с начала года на 213 процентов.

Ранее, указывая на успех Лабубу, председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активнее создавать в стране оригинальные товары, способные стать модными трендами на международном рынке. Признав, что «русскими матрешками уже не удивишь», она задалась вопросом о том, где отечественные «продвинутые, новые, креативные товары», и отметила, что в России много талантливых людей, которым необходимо оказать поддержку и помощь в продвижении такой продукции.