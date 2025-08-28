Бывший СССР
Военблогер показал последствия боев в Дзержинске

Военблогер Рожин показал видео последствий боев в Дзержинске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появились кадры последствий боев в Дзержинске (украинское название города — Торецк). Видео опубликовал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

«Освобожденный Дзержинск. Конец августа 2025 года. Бои продолжаются относительно недалеко от его окраин (особенно в районе Щербиновки), но уже достаточно скоро фронт окончательно сдвинется к окраинам Константиновки», — написал Рожин.

По его словам, о работах по восстановлению города говорить рано, поскольку фронт должен сдвинуться западнее, чтобы в городе «пошло какое-то оживление».

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» рассказал, что российские военные «берут в клещи» Константиновку, продвигаясь с флангов. Отмечается, что Вооруженные силы Украины признают взятие российскими войсками населенного пункта Александро-Калиново, расположенного юго-восточнее Яблоновки на константиновском направлении.

