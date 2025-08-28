RusVesna: У Покровска идут ожесточенные бои с ВСУ

Военкоры рассказали об ожесточенных боях у Покровска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«На Покровском направлении не прекращаются тяжелые бои, где подразделения группировки войск "Центр" продолжают свое успешное наступление», — говорится в сообщении. Военкоры также опубликовали кадры, на которых зафиксировано поражение бронетехники, артиллерии, БПЛА, пикапов, позиций, а также ликвидация пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

