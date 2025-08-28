Россия
22:40, 28 августа 2025Россия

Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска

RusVesna: У Покровска идут ожесточенные бои с ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военкоры рассказали об ожесточенных боях у Покровска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«На Покровском направлении не прекращаются тяжелые бои, где подразделения группировки войск "Центр" продолжают свое успешное наступление», — говорится в сообщении. Военкоры также опубликовали кадры, на которых зафиксировано поражение бронетехники, артиллерии, БПЛА, пикапов, позиций, а также ликвидация пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее бой с Вооруженными силами Украины в Черном море сняли на видео. Сделанную одним из российских бойцов запись опубликовал блогер Егор Гузенко. Кадры были сняты с борта лодки с российскими бойцами.

