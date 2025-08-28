Интернет и СМИ
18:25, 28 августа 2025Интернет и СМИ

«Яндекс» оштрафовали за отказ сотрудничать с ФСБ

«Яндекс» оштрафовали на ₽10 тысяч за отказ предоставить ФСБ доступ к умному дому
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бровко / Коммерсантъ

Мировой судья оштрафовал компанию «Яндекс» на 10 тысяч рублей за отказ сотрудничать с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что организацию признали виновной в нарушении части 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Уточнялось, что компания не выполнила предписание надзорного органа о том, чтобы устранить нарушения законодательства.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, ФСБ направляла в Роскомнадзор информацию о том, что «Яндекс» не предоставляет круглосуточный удаленный доступ к их системе умного дома. «Управлением Роскомнадзора в адрес "Яндекса" направлялся запрос информации об исполнении предписания, однако ответа на него не поступило», — отметило РИА Новости.

Ранее стало известно, что мировой судья оштрафовал сервис Twitch почти на 62 миллиона рублей. Сообщалось, что платформа не выполнила обязанности, предусмотренные законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

