Захарова высмеяла реакцию Франции на обвинение во всплеске антисемитизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истерикой реакцию Парижа на письмо посла США во Франции Чарльза Кушнера о всплеске антисемитизма в республике. Ее цитирует ТАСС.
«О росте неонацистских проявлений в Европе мы говорим постоянно на протяжении многих лет», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что Кушнер, являющийся потомком выживших в холокосте немецких евреев, «имеет полное моральное право поднимать эту тему».
Ранее МИД Франции выразил протест посольству США из-за высказываний Кушнера о росте антисемитизма в стране.