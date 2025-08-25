Мир
08:45, 25 августа 2025Мир

Франция выразила протест послу США

Франция выразила протест посольству США из-за высказываний посла Кушнера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Alexis Sciard / Globallookpress.com

Франция выразила протест посольству США из-за высказываний посла Чарльза Кушнера о росте антисемитизма в стране. Заявление опубликовано на сайте французского МИД.

«Заявления посла являются неприемлемыми. Они противоречат международному праву, в частности, обязательству не вмешиваться во внутренние дела государств. (...) Кроме того, они не соответствуют уровню трансатлантических отношений между Францией и Соединенными Штатами и доверию, которое должно существовать между союзниками», — говорится в тексте.

В заявлении отмечается, что посол США будет вызван в МИД Франции в понедельник, 25 августа.

Ранее посол США во Франции Кушнер написал открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором он обвинил французские власти в том, что они делают недостаточно для борьбы с растущим антисемитизмом.

