Американский посол раскритиковал власти Франции и был вызван в МИД

Посол США Кушнер написал Макрону из-за недостаточной борьбы с антисемитизмом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Посол Соединенных Штатов Америки во Франции Чарльз Кушнер написал письмо главе государства Эммануэлю Макрону, в котором он сообщил о росте антисемитизма в стране и заявил, что французские власти делают недостаточно, чтобы противостоять этому. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Публичные заявления в адрес Израиля и жесты, направленные на признание палестинского государства, поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу жизнь евреев во Франции», — выразил обеспокоенность Кушнер. По словам дипломата, во Франции не проходит и дня без того, чтобы евреи не подвергались нападениям на улицах, а синагоги и предприятия евреев не подвергались вандализму.

После этого Министерство иностранных дел страны вызвало посла, назвав его заявления неприемлемыми. Как отмечается в коммюнике, Франция «решительно отвергает эти обвинения».

Ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин заявил, что решение президента Франции признать Палестину станет черным пятном в истории республики. Кроме того, утверждал он, таким образом Париж напрямую поддержит терроризм.

