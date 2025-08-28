Зеленский обсудил удар по Киеву с главой Еврокомиссии

Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен удар по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором обсудил удар по Киеву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. (...) Этой ночью был один из самых больших ударов по Украине. Своей основной мишенью россияне выбрали Киев», — написал Зеленский.

По его словам, он обсудил с главой Еврокомиссии дипломатическую работу по урегулированию конфликта и обеспечению безопасности Украины, евроинтеграцию республики и 19-й пакет санкций Евросоюза против России.

Ранее Зеленский потребовал предоставить Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае установления режима прекращения огня.