Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:45, 28 августа 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил удар по Киеву с главой Еврокомиссии

Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен удар по Киеву
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором обсудил удар по Киеву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. (...) Этой ночью был один из самых больших ударов по Украине. Своей основной мишенью россияне выбрали Киев», — написал Зеленский.

По его словам, он обсудил с главой Еврокомиссии дипломатическую работу по урегулированию конфликта и обеспечению безопасности Украины, евроинтеграцию республики и 19-й пакет санкций Евросоюза против России.

Ранее Зеленский потребовал предоставить Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае установления режима прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Мужчину-модель и его друга нашли бездыханными в бассейне сотрудники греческого отеля

    Россияне выбрали для отдыха с детьми перед школой несколько регионов страны

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Стали известны подробности подрыва оператора ВГТРК на мине в Курской области

    В США предрекли распад Евросоюза

    В России обвинили Зеленского в саботаже инициатив Трампа

    Акции «Мечела» подешевели после публикации отчетности

    Российский военный блогер показал на видео бой «на полном ходу» с ВСУ в Черном море

    Названы самые выгодные iPhone для покупки осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости