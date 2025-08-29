Из жизни
02:00, 29 августа 2025
Из жизни

55-летняя женщина родила 17-го ребенка

55-летняя жительница Индии стала мамой в 17-й раз
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: David Talukdar / Getty Images

В Индии 55-летняя местная жительница Реха Калбелия родила 17-го ребенка. Об этом сообщает India Today.

Из рожденных ранее детей выжили только 11, причем пятеро уже сами имеют семьи. Семья выживает за счет сбора металлолома и до сих пор не имеет собственного жилья. Хотя по государственной программе ей выделили дом, из-за бюрократических трудностей и отсутствия доказательств владения землей она не может его получить. Муж Рехи Кавра признался, что занимал деньги у ростовщиков под 20 процентов годовых, чтобы прокормить детей, и до сих пор не погасил долги.

Гинеколог Рошан Даранги из медицинского центра Джхадол, который принимал у женщины роды, сообщил что семья изначально скрыла истинное количество детей, указав, что это четвертые роды. Семья не смогла дать образование ни одному из детей и продолжает жить в самодельной хижине.

Ранее сообщалось, что в Индии прооперировали 17-летнего юношу и удалили из его живота части тела его нерожденного брата-близнеца. С рождения из туловища подростка торчали ноги, ягодицы и гениталии брата, слившегося с ним в утробе.

