01:00, 29 августа 2025Ценности

«Ангел» Victoria's Secret вышла в свет в прозрачном платье с глубоким разрезом

Венгерская топ-модель Барбара Палвин посетила фестиваль в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Венгерская топ-модель Барбара Палвин посетила открытие Венецианского кинофестиваля в откровенном образе. Соответствующий кадр публикует издание Page Six.

31-летняя знаменитость вышла в свет в черном макси-платье, прозрачный верх которого состоял из кружева. При этом низ наряда имел глубокий разрез, который демонстрировал ноги звезды.

Кроме того, «ангел» Victoria's Secret надела черные капроновые колготки и туфли с леопардовым принтом и на невысоком каблуке. Волосы звезды уложили в крупные локоны. Вдобавок Палвин нанесли яркий мейкап.

В марте «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе для бренда. Венгерская топ-модель Барбара Палвин стала моделью в рекламе бельевого бренда Intimissimi.

