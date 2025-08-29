Россия
18:25, 29 августа 2025Россия

Белоусов оценил урон ВПК Украины

Белоусов заявил о повреждении инфраструктуры 62 % предприятий ВПК Украины
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о повреждении инфраструктуры 62 процентов предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. С такой оценкой он выступил на заседании ведомства.

По имеющейся информации, Россия нанесла 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам Украины, что привело к повреждению инфраструктуры «62 процентов ключевых предприятий военно-промышленного комплекса» страны.

Кроме того, глава Минобороны рассказал о ситуации в российской армии. По его данным, удалось увеличить объемы поставок в войска тактических беспилотников, что «положительно отразилось на ходе ведения боевых действий».

До этого Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году потеряли свыше 340 тысяч военнослужащих.

В докладе глава Минобороны России отметил, что украинская сторона уже потеряла более 65 тысяч единиц вооружений.

    Все новости