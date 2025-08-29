РИА Новости: ВСУ регулярно воровали все, что было в домах Красноармейска

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно воровали все, что было в домах мирных жителей Красноармейска (украинское название — Покровск), в том числе ковры. Об этом рассказала беженка Елена Власова в беседе с РИА Новости.

«У соседей, которые пустили их на квартиру, они вывезли все, когда выезжали. Полностью все (...) У них это нормально. Как в город выезжали, смотрим, груженые машины легковые, ковры, ну все (что есть в доме). Где они это все (взяли)? Мародерство», — рассказала беженка.

По ее словам, бойцы ВСУ занимали жилые дома и оборудовали в них огневые позиции.

Ранее беженка Елена Махатенко рассказала, что бойцы ВСУ перед отступлением из Новогродовки в ДНР кидали гранаты в подвалы домов, где прятались мирные жители. Очевидица подчеркнула, что все, кто там прятался, не выжили.