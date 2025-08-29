Экономика пострадавшей от пошлин Трампа страны сократилась

ВВП Канады во втором квартале упал год к году на 1,6 %

Экономика Канады во втором квартале сократилась сразу на 1,6 процента в годовом выражении, хотя аналитики ожидали падения показателя только на 0,6 процента, пишет Trading Economics.

Квартал к кварталу ВВП этой пострадавшей от высоких пошлин США североамериканской страны снизился на 0,4 процента после роста на 0,5 процента в январе-марте, когда в год к году канадская экономика упала еще сильнее — на 2 процента.

Экспорт Канады тем временем сократился в отчетный период на 7,5 процента, импорт — на 1,3 процента, следует из представленных данных.

Канада наряду с Мексикой была первой атакована президентом США Дональдом Трампом в тарифной сфере. Еще до вступления в должность он заговорил о 25-процентных пошлинах и принялся публично рассуждать о том, что, войдя в состав США в качестве 51-го штата, страна бы значительно сэкономила на налогах и обороне.

В августе в связи с тем, что Оттава «не смогла оказать содействие в сдерживании продолжающегося потока» фентанила и других запрещенных веществ в США, Белый дом поднял ставку торговой пошлины для Канады с 25 до 35 процентов. На фоне этого Канада решила отменить с 1 сентября ответные импортные пошлины в отношении некоторых американских товаров. По словам премьер-министра Марка Карни, по вопросу тарифов с Соединенными Штатами продолжает вестись интенсивная работа.

