08:49, 29 августа 2025

Еврокомиссия захотела передать Украине миллиарды евро из российских активов

Politico: ЕК намерена передать Украине почти 200 млрд евро из российских активов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) начала разрабатывать схему передачи Киеву почти 200 миллиардов евро из замороженных российских активов для восстановления Украины после окончания конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Брюссель тестирует аппетит национальных капиталов к переводу активов в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли (...) Сторонники этой идеи рассматривают новую схему как шаг к потенциальному захвату российских активов и передаче их в руки Украины в качестве (...) компенсации после окончания конфликта», — передает издание слова нескольких европейских чиновников.

По данным журнала, министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) начнут переговоры об этой инициативе в ходе их неформальной встречи 30 августа. Они также обсудят другие возможные варианты использования доходов, полученных от российских замороженных активов.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, ЕС намерен усилить санкционный режим в отношении России и вскоре представит 19-й пакет «новых жестких» санкций. Она добавила что Брюссель продолжает работу с замороженными российскими активами, чтобы использовать их в качестве ресурса для восстановления Украины.

