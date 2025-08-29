Спорт
10:51, 29 августа 2025Спорт

«Фенербахче» уволил Моуринью с поста главного тренера

«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» уволил португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте стамбульской команды.

Причины, по которым было принято такое решение, не уточняются. «Мы благодарим Моуринью за вклад в нашу команду и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Ранее «Фенербахче» не смог выйти в основной этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации команда по сумме двух встреч уступила португальской «Бенфике».

Моуринью возгласил «Фенербахче» в июне 2024 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала серебряным призером чемпионата Турции.

    Все новости