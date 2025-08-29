Флаг Украины убрали с Национального музея в Праге и заменили на обезьяну

PL: Флаг Украины убрали с Национального музея в Праге и заменили на обезьяну

Флаг Украины убрали с Национального музея в Праге и заменили на плакат с обезьяной, об этом пишет чешская газета Parlamentní listy (PL).

Отмечается, что желто-синий флаг долгое время требовали убрать местные активисты, но их требования игнорировались. Добиться этого удалось эфиопским дипломатам.

Дело в том, что в Национальном музее проходит редкая выставка, в Прагу привезли уникальную экспозицию с останками предков человека, известных как Люси и Селам. На здании музея размещена реклама этой выставки.

Эфиопия, которая передала для демонстрации уникальные артефакты, потребовала убрать украинский флаг, не желая, чтобы он соседствовал с плакатами о выставке, эту информацию изданию подтвердили дипломатические источники.

В Национальном музее объяснили журналистам, что для проведения рекламной кампании возникла необходимость использовать все площади на фасаде здания. Там не подтвердили, планируются ли вернуть украинский флаг по завершении выставки.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил приравнять на территории страны флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) к нацистским символам. Политик также предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются сторонниками Степана Бандеры (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской и запрещена).

