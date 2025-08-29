Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:59, 29 августа 2025Мир

Флаг Украины убрали с Национального музея в Праге и заменили на обезьяну

PL: Флаг Украины убрали с Национального музея в Праге и заменили на обезьяну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Флаг Украины убрали с Национального музея в Праге и заменили на плакат с обезьяной, об этом пишет чешская газета Parlamentní listy (PL).

Отмечается, что желто-синий флаг долгое время требовали убрать местные активисты, но их требования игнорировались. Добиться этого удалось эфиопским дипломатам.

Дело в том, что в Национальном музее проходит редкая выставка, в Прагу привезли уникальную экспозицию с останками предков человека, известных как Люси и Селам. На здании музея размещена реклама этой выставки.

Эфиопия, которая передала для демонстрации уникальные артефакты, потребовала убрать украинский флаг, не желая, чтобы он соседствовал с плакатами о выставке, эту информацию изданию подтвердили дипломатические источники.

В Национальном музее объяснили журналистам, что для проведения рекламной кампании возникла необходимость использовать все площади на фасаде здания. Там не подтвердили, планируются ли вернуть украинский флаг по завершении выставки.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил приравнять на территории страны флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) к нацистским символам. Политик также предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются сторонниками Степана Бандеры (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской и запрещена).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    В США высказались о необходимости присутствия Путина на переговорах по Украине

    Белый дом отверг рассуждения Макрона о встрече Путина и Зеленского

    Китайцев призывают искать русских жен. Их считают покладистыми и непритязательными. Что ждет россиянок в таком браке?

    В России заявили о страхе Украины и ее союзников перед успехами саммита на Аляске

    Флаг Украины убрали с Национального музея в Праге и заменили на обезьяну

    МИД Румынии вызвал посла России из-за Украины

    В США раскрыли подробности о поставляемом Украине оружии

    Семейная пара привезла в Чехию более 800 украинцев ради получения их пособий

    Каспийский трубопроводный консорциум расследует причины утечки нефти в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости