Экономика
15:58, 29 августа 2025Экономика

Индия отреагировала на пошлины США неожиданным образом

Reuters: Несмотря на пошлины США, экономика Индии начала неожиданно расти
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Хотя эксперты предсказывали, что резкое повышение американских пошлин может скверно сказаться на деловой активности в Индии, ее экономика во II квартале 2025 года показала серьезный рост. Об этом сообщило агентство Reuters.

Валовой внутренний продукт третьей по величине экономики Азии вырос на 7,8 процента по сравнению с 7,4 процента за предыдущий трехмесячный период. Это намного выше прогноза экономистов, опрошенных Reuters, которые предсказывали рост в 6,7 процента. Валовая добавленная стоимость выросла на 7,6 процента по сравнению с 6,8 процента в предыдущем квартале. При таких темпах Индия остается одной из самых быстрорастущих экономик мира, несмотря на все более туманные перспективы экспорта.

Кроме того, администрация премьер-министра Нарендры Моди пообещала поддержать секторы, пострадавшие от американских пошлин, и заявила, что предложит снижение налогов для стимулирования внутреннего спроса. Кроме того, индийская экономика остается устойчивой благодаря высокому спросу в сельской местности.

По информации агентства Bloomberg, Индия и США сохранили неформальные каналы связи, причем Нью-Дели посчитал правильным пока не отвечать на 50-процентные пошлины. Оба государства поддерживают контакты по вопросам обороны и внешней политики.

