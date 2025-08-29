Стало известно о готовности Индии ответить на пошлины США

Bloomberg: Индия не планирует отвечать на 50-процентные пошлины США

Индия и США сохранили неформальные каналы связи, причем Нью-Дели решил пока не отвечать на 50-процентные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

Отмечается, что, несмотря на неудачу с переговорами по торговому соглашению, две страны продолжают общаться по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику. В то же время Нью-Дели осудил американские тарифы как несправедливые и заявил, что будет продолжать покупать российскую нефть до тех пор, пока это будет финансово выгодно.

Источник Bloomberg также добавил, что торговое соглашение между двумя странами не может быть подписано до тех пор, пока не будут отменены взаимные и вторичные пошлины на закупки российской нефти.

До этого сообщалось, что индийских экспортеров серьезно встревожили пошлины Соединенных Штатов. Местные предприниматели опасаются, что не уцелеют без государственной поддержки, и готовятся к массовым увольнениям и переносу производств в другие страны.