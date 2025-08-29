Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 29 августа 2025Россия

Кадыров показал видео с добиванием бойца ВСУ

Глава Чечни Кадыров выложил видео с добиванием украинского бойца беспилотником
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с добиванием украинского бойца беспилотником. Видеоролик он опубликовал в Telegram.

Запись начинается с демонстрации пораженной украинской позиции. Из охваченного огнем окопа убегают два бойца. Один из них ложится на землю лицом вниз.

В это время к нему подлетает российский FPV-дрон. На видео с установленной на нем камеры видно приближение к солдату ВСУ. Затем запись обрывается.

NO IMAGE

Запись с камеры FPV-дрона Свидетельсвует о поражении цели

На записи с дрона-разведчика виден момент взрыва. Затем уже другой дрон поражает импровизированное укрытие — вероятно, там спрятался второй боец.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации «Джихад-Машин». Кроме того, руководитель республики передал российским бойцам системы пеленгации и радиоразведки, генераторы, мотоциклы и дроны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Каллас рассказала о размещении украинских военных производств в Европе

    Скрывающийся от кредитов россиянин взял фамилию Свободен

    Стало известно о планах Путина после визита в Китай

    Захарова уличила Макрона в низкопробном оскорблении России

    Скандальный политик заявил о способности на глаз ставить диагноз детям

    Появилось видео мощного взрыва на российской АЗС

    Подлинность христианской реликвии поставили под сомнение

    В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Алиева

    Кадыров показал видео с добиванием бойца ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости