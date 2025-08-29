Кадыров показал видео с добиванием бойца ВСУ

Глава Чечни Кадыров выложил видео с добиванием украинского бойца беспилотником

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с добиванием украинского бойца беспилотником. Видеоролик он опубликовал в Telegram.

Запись начинается с демонстрации пораженной украинской позиции. Из охваченного огнем окопа убегают два бойца. Один из них ложится на землю лицом вниз.

В это время к нему подлетает российский FPV-дрон. На видео с установленной на нем камеры видно приближение к солдату ВСУ. Затем запись обрывается.

NO IMAGE Запись с камеры FPV-дрона Свидетельсвует о поражении цели

На записи с дрона-разведчика виден момент взрыва. Затем уже другой дрон поражает импровизированное укрытие — вероятно, там спрятался второй боец.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации «Джихад-Машин». Кроме того, руководитель республики передал российским бойцам системы пеленгации и радиоразведки, генераторы, мотоциклы и дроны.