Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:03, 29 августа 2025Культура

Кадышевой предрекли успешную рэп-карьеру

Продюсер Дворцов: Народную артистку РФ Надежду Кадышеву ждет успех в жанре рэпа
Ольга Коровина

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов предрек народной артистке России Надежде Кадышевой успех в качестве рэп-исполнительницы. Его цитирует Общественная служба новостей.

По словам продюсера, новое амплуа солистки ансамбля «Золотое кольцо» привлекло бы к ее творчеству молодых поклонников. Кроме того, популярные артисты захотели бы записать с певицей совместный трек.

«Полагаю, что у Надежды Ильиничны и в этом жанре будет прорыв и настоящий успех. Я ей пророчу полноценную, достойную славу именно за счет дуэтов с молодыми исполнителями», — заявил Дворцов.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал возросшую популярность Надежды Кадышевой. Исполнитель признался, что слушает песни артистки и с удовольствием записал бы с ней дуэт. Он подчеркнул, что в ее композициях есть жизнь и искренность.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    Поставки российского газа в Китай резко выросли

    Трамп лишил Харрис государственной охраны

    Стало известно о готовности Индии ответить на пошлины США

    Раскрыта тайна загадочного древнего черепа

    В Госдуме назвали сроки проработки законопроекта о запрете скрывающей лицо одежды

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о попытке мошенников обмануть ее

    Одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста

    Кадыров показал уничтожение «Ахматом» укрытия ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости