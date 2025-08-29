Кадышевой предрекли успешную рэп-карьеру

Продюсер Дворцов: Народную артистку РФ Надежду Кадышеву ждет успех в жанре рэпа

Продюсер Сергей Дворцов предрек народной артистке России Надежде Кадышевой успех в качестве рэп-исполнительницы. Его цитирует Общественная служба новостей.

По словам продюсера, новое амплуа солистки ансамбля «Золотое кольцо» привлекло бы к ее творчеству молодых поклонников. Кроме того, популярные артисты захотели бы записать с певицей совместный трек.

«Полагаю, что у Надежды Ильиничны и в этом жанре будет прорыв и настоящий успех. Я ей пророчу полноценную, достойную славу именно за счет дуэтов с молодыми исполнителями», — заявил Дворцов.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал возросшую популярность Надежды Кадышевой. Исполнитель признался, что слушает песни артистки и с удовольствием записал бы с ней дуэт. Он подчеркнул, что в ее композициях есть жизнь и искренность.