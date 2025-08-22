Культура
12:21, 22 августа 2025

SHAMAN объяснил популярность Кадышевой

Певец SHAMAN заявил, что творчество Надежды Кадышевой проверено временем
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал возросшую популярность солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Его цитирует ТАСС.

Исполнитель признался, что слушает песни Кадышевой и с удовольствием записал бы с ней дуэт. Он подчеркнул, что в композициях народной артистки есть жизнь и искренность.

«Творчество Надежды Кадышевой проверено временем. Нет ничего плохого и удивительного в том, что молодежь любит ее песни», — пояснил Дронов.

Кадышева стала популярной среди молодежи после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на концерты ансамбля «Золотое кольцо» стали раскупать за месяцы до шоу. На фоне новой волны популярности артистка подняла гонорары и анонсировала стадионные выступления.

Ранее SHAMAN рассказал о своих задачах на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист подчеркнул, что его главная цель — достойно представить Россию на конкурсе и оправдать ожидания.

