SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

SHAMAN назвал своей главной задачей достойно представить РФ на «Интервидении»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих задачах на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Его цитируют «Известия».

Дронов подчеркнул, что его главная цель — достойно представить страну на конкурсе. Артист признался, что место, которое он займет, не имеет значения.

«Музыка — это ведь не соревнование, это действительно такой съезд культур и традиций разных стран, разных республик. Моя задача — достойно представить Россию, скажем так, оправдать ожидания», — заявил SHAMAN.

«Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. По словам президента России Владимира Путина, конкурс ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все страны, входящие в объединение.

Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел России Александр Алимов сообщил, что среди участников «Интервидения» числятся США. Свое участие в международном музыкальном конкурсе на данный момент подтвердила 21 страна.