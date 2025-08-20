Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:50, 20 августа 2025Культура

SHAMAN назвал свою главную задачу на «Интервидении»

SHAMAN назвал своей главной задачей достойно представить РФ на «Интервидении»
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих задачах на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Его цитируют «Известия».

Дронов подчеркнул, что его главная цель — достойно представить страну на конкурсе. Артист признался, что место, которое он займет, не имеет значения.

«Музыка — это ведь не соревнование, это действительно такой съезд культур и традиций разных стран, разных республик. Моя задача — достойно представить Россию, скажем так, оправдать ожидания», — заявил SHAMAN.

«Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. По словам президента России Владимира Путина, конкурс ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все страны, входящие в объединение.

Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел России Александр Алимов сообщил, что среди участников «Интервидения» числятся США. Свое участие в международном музыкальном конкурсе на данный момент подтвердила 21 страна.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Раскрыты сроки создания гарантий безопасности ЕС для Украины

    Семенович рассказала об исполнении мечты матери

    Девушка выдавила прыщ под носом и рассказала о страшных последствиях

    Россиян пригласили на бесплатные курсы по IT и креативу

    Генерал объяснил военное значение массированного удара по нефтебазе в Одессе

    Китайцы охладели к российскому мороженому

    В России прокомментировали слова Лаврова о гарантиях безопасности для Украины

    Биржевые цены на топливо в России обновили рекорды

    Новость об онкологии у звезды «Ворониных» прокомментировали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости