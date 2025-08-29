Мир
Каллас призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против России

Фото: Стрингер / РИА Новости

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта по аналогии с пошлинами США для российских партнеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовим санкции против энергетики, включая вторичные санкции, такие, как уже ввели США», — сказала она.

По ее словам, Евросоюз работает над новым пакетом санкций, «на столе» уже есть ряд возможностей. Каллас также пообещала предложить новые санкции против финансового сектора России. Уточняется, что это первый раз, когда европейский чиновник открыто призывает к введению вторичных санкций, несмотря на то, что формально объединение всегда выступало против этой меры.

Ранее Каллас назвала насмешкой над мирными усилиями массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по целям в Киеве и пригороде. Она добавила, что ночная атака на Киев также демонстрирует выбор в пользу эскалации.

