Каллас посчитала насмешкой удар ВС России по Киеву

Виктория Кондратьева
Фото: Janis Laizans / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала насмешкой массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по целям в Киеве и пригороде. Об этом политик написала в социальной сети Х.

«Пока весь мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами. Ночная атака на Киев демонстрирует выбор в пользу эскалации и насмешки над усилиями по достижению мира», — заявила она.

Также Каллас добавила, что необходимо начать переговоры об урегулировании украинского кризиса.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Венгрия и Китай должны отреагировать на удары российских войск по территории Украины.

14 и 22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод «Дружба», через который Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию, тем самым вызвав осуждение Будапешта и Братиславы. Зеленский в шутливой форме прокомментировал удары и заявил, что существование «Дружбы» зависит от венгерской стороны.

