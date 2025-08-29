Мир
17:45, 29 августа 2025Мир

Каллас рассказала о размещении украинских военных производств в Европе

Каллас: В ЕС готовы разместить у себя производства оружейных компаний Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Traasdahl / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) выразили готовность разместить на своей территории производства оружейных компаний Украины. Об этом в ходе брифинга заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Многие страны выразили заинтересованность в инвестициях в оборонный сектор и в размещении военных производств на своей территории», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о готовности стран ЕС разместить у себя производства украинских компаний.

По ее словам, ряд европейских государств в настоящий момент занимаются детальной проработкой планов по организации таких производств.

Ранее Каллас заявила, что страны ЕС намерены увеличить количество военных инструкторов, которые будут работать в украинских военных академиях. При этом она подчеркнула, что отправка инструкторов на Украину будет возможна только в случае прекращения огня.

