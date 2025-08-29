Мир
17:15, 29 августа 2025

Каллас рассказала о планах ЕС по Украине

Каллас заявила о планах ЕС увеличить количество военных инструкторов на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Traasdahl / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) намерены увеличить количество военных инструкторов, которые будут работать в украинских военных академиях. Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Есть реальное желание укрепить мандат нашей военной миссии, чтобы предложить учения на Украине после заключения мирного соглашения. Мы уже являемся крупнейшим поставщиком военной подготовки для украинских военнослужащих, мы подготовили более 80 тысяч украинских военнослужащих и готовы сделать еще больше. Это может включать отправку военных инструкторов из ЕС в украинские военные академии и институты», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что отправка инструкторов на Украину будет возможна только в случае прекращения огня.

Ранее Каллас заявила, что власти ЕС согласовали подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) европейскими специалистами на украинской территории.

