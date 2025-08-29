ЕС согласовал подготовку ВСУ европейцами на территории Украины

Глава евродипломатии Каллас: ЕС согласовал подготовку ВСУ на территории Украины

Власти Евросоюза (ЕС) согласовали подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) европейскими специалистами на украинской территории. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины», сказала глава евродипломатии, подчеркнув, что в ЕС «не намерены допустить повторения 2022 года».

При этом Каллас не уточнила сроки реализации этой инициативы.

Ранее стало известно, что страны ЕС оказали Украине совокупную помощь на сумму 230 миллиардов евро.