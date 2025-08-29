Бывший СССР
Марочко назвал цель атак ВСУ участков на западе ЛНР

Марочко: ВСУ атакуют участки на западе ЛНР, чтобы заявить о какой-либо победе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинская армия усилила число атак на западных рубежах ЛНР для «каких-либо перемог» в зоне специальной военной операции на фоне поражений на Сумщине. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Усиление давления на западных рубежах Луганской Народной Республики связываю с тем, что украинское руководство в спешном порядке ищет какие-то участки на линии боевого соприкосновения, где можно заявить о каких-либо перемогах», — уточнил он.

По словам Марочко, «все то, что нес Зеленский по поводу Сумской области — оказалось, по сути, фейком». Никакие позиции российские военнослужащие не утратили, добавил эксперт.

Активизация ВСУ на западе ЛНР нужна Зеленскому для того, чтобы показать хоть какие-то успехи украинских войск на линии фронта, считает Андрей Марочко.

Накануне военный эксперт сообщил, что украинские войска активизировались на западных рубежах Луганской народной республики. До этого Марочко раскрыл потери Вооруженных сил Украины в ЛНР. Он сообщил, что за неделю противник лишился почти 4,4 тысячи бойцов, считая наемников.

    Все новости