Мэр российского города сообщил об осквернении портретов бойцов СВО и показал видео

Врио мэра Махачкалы Салавов: В городе осквернили портреты бойцов СВО

В Махачкале повредили портреты бойцов СВО. Об этом сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности главы города Джамбулат Салавов.

Врио мэра показал кадры, снятые на одной из городских улиц. На нескольких портретах военнослужащих видны следы, напоминающие следы от авторучки на последних страницах школьных тетрадей.

Несмотря на то, что повреждения визуацильно не являются значительными, городские власти со всей серьезностью отнеслись к инциденту. Салавов заявил об осквернении портретов бойцов и проявлении неуважения к их подвигу.

«Этот поступок — не просто хулиганство, а глубокое оскорбление не только воинов, отдавших свои жизни, но их семей, всех жителей города», — написал он и пообещал в ближайшее время заменить портреты на новые.

Ранее в Приморье неизвестные осквернили могилы участников СВО. Неустановленные лица повалили памятники и разбил портреты бойцов. Возбуждено уголовное дело.