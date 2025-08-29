Мир
08:30, 29 августа 2025

Мерц поставил условие по урегулированию на Украине

Канцлер ФРГ Мерц: Германия хочет достичь мира на Украине, но не любой ценой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия хотела бы как можно скорее достичь урегулирования конфликта на Украине, но сделать это «не любой ценой». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Merkur.

«Мы хотим, чтобы пушки на Украине наконец замолчали, в идеале — сегодня и немедленно, но не любой ценой (...) Мы не хотим капитуляции Украины», — отметил политик.

По словам Мерца, Киев «должен сам определить» собственные условия мира.

Ранее журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию кризиса. По мнению главы Белого дома, им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт.

