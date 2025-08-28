Atlantic: Трамп возмущен Зеленским и Европой из-за требований по Украине

Американский глава Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию ситуации на Украине. Об этом написал журнал Atlantic, ссылаясь на чиновников.

«Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт», — сказано в статье.

Президент Штатов не хочет своими действиями по конфликту оттолкнуть его сторонников внутри страны, уточнили источники издания.

«Он просто хочет, чтобы конфликт закончился. Ему почти неважно как», — уточнил один из чиновников.

Ранее в Госдуме заявили, что Владимир Зеленский саботирует переговоры по Украине и мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Депутат Юрий Нестеренко выразил мнение, что официальный Киев и ряд стран Европы действуют сообща в попытке сорвать переговоры и получить повод для затягивания конфликта.

В свою очередь, глава США отказался считать Зеленского невиновным в отсутствии мира на Украине, отметив, что «для танго нужны двое». Таким образом, Трамп пригрозил Киеву санкциями и таможенными пошлинами.