Мир
23:47, 29 августа 2025

МИД Румынии вызвал посла России из-за Украины

МИД Румынии передал протест послу РФ Липаеву после слов об ударах по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Владимира Липаева в связи с заявлениями о предполагаемых ударах российских войск по Украине, в том числе в районах, расположенных недалеко от румынской границы, сообщает румынское внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь на 28 августа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Румыния передала Украине более 20 пакетов военной помощи и заявила о постоянном диалоге с Киевом по вопросам обороны. Сообщается, что часть данных о военной помощи Румынии Украине засекречена решением Высшего совета национальной обороны. При этом сам Моштяну признал, что выступает за прозрачность таких поставок и готов изменить подход в будущем.

