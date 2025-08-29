Мир предупредили о глобальной чрезвычайной ситуации

Science XXI: Миру грозит экстремальная погода из-за коллапса АМОС

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), одно из ключевых океанских течений, находится на грани коллапса из-за изменения климата. Ученые опасаются, что в случае полной остановки этой системы миру грозит глобальная чрезвычайная ситуация, пишет Science XXI.

АМОС, частью которой является Гольфстрим, играет ключевую роль в регулировании климата на планете, и при ее коллапсе на Земле участятся экстремальные погодные явления. Система выступает в качестве конвейера, переносящего теплые воды из тропиков в Северную Атлантику. Благодаря этому в Северо-Западной Европе и на северо-востоке США поддерживается мягкий климат.

Европейская группа ученых считает, что выход течения из строя может произойти после 2100 года, особенно если глобальный объем выбросов не снизится. Остановка АМОС приведет к более холодным зимам и засушливому лету в некоторых частях США, а также к росту уровня моря вдоль всего восточного побережья и проблемам в рыболовной промышленности. Помимо этого, в результате может измениться траектория и интенсивность ураганов, что подвергнет опасности Флориду, Каролину и побережье Мексиканского залива.

Основная причина возможного коллапса — глобальное потепление. Из-за таяния ледников и повышения температуры поверхностные воды в северных морях становятся более теплыми и менее солеными, что мешает им опускаться глубже и приводить систему в действие. Быстрое сокращение выбросов играет решающую роль в предотвращении коллапса, однако некоторые сценарии показывают, что точка невозврата уже пройдена.

Ранее МЧС России предупредило о том, что в будущем число метеорологических катаклизмов в стране вырастет на фоне глобального потепления.