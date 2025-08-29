Забота о себе
09:29, 29 августа 2025

Названы четыре утренние привычки для улучшения здоровья

Тренер Лоуренс призвал по утрам проводить пять минут на свежем воздухе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Тренер и основатель сервиса по оптимизации здоровья и продлению жизни Perform365 Дэн Лоуренс заявил, что для улучшения общего самочувствия необходимо выработать четыре утренние привычки. Их он назвал в беседе с изданием Infobae.

Лоуренс призвал после пробуждения активно двигаться на протяжении 10 минут, чтобы улучшить кровообращение и активировать нервную систему после сна. Также он посоветовал по утрам пять минут проводить на свежем воздухе. Благодаря этой привычке можно отрегулировать циркадные ритмы, которые тесно связаны с гормонами и обменом веществ, увеличить выработку серотонина и стабилизировать уровень кортизола, пояснил эксперт.

Кроме того, он порекомендовал выпивать в первые 30 минут после пробуждения как минимум 500 миллилитров воды, чтобы восполнить потерянную за ночь через дыхание и пот жидкость. Специалист добавил, что по утрам стоит выполнять упражнения для улучшения работы суставов и борьбы со скованностью, вызванной малоподвижным образом жизни. В качестве примера Лоуренс привел вращение грудной клеткой и ногами на четвереньках.

Ранее физиотерапевт Рауль Вальдесусо рассказал, вредно ли хрустеть пальцами. По его словам, если нет проблем с суставами, такая привычка безопасна.

