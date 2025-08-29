Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 29 августа 2025Бывший СССР

Об использовании ВСУ экскаваторов и бульдозеров на фронте рассказали

ВСУ используют экскаваторы и бульдозеры на фронте из-за нехватки сил
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют экскаваторы и бульдозеры на фронте из-за нехватки сил. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Сообщается, что строительная спецтехника используется для создания оборонительных укреплений. Это происходит на харьковском направлении, уточняет собеседник агентства.

«Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне», — сообщили в силовых структурах.

Ранее там же рассказывали, что линия обороны ВСУ утратила целостность на нескольких участках фронта. В частности, в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Родион Щедрин

    Вывезенным на Украину курянам сделали фальшивые документы

    Еврокомиссия захотела передать Украине миллиарды евро из российских активов

    Страну НАТО уличили в намерении присоединить к себе соседа

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    Россиян предупредили о блокировке снятия наличных при одном условии

    Парочка российских рабочих вынесла под одеждой больше ста килограммов золота

    Спецпосланник Трампа помог ускорить встречу с Путиным

    Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток

    Части россиян пообещали аномальные выходные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости