Об использовании ВСУ экскаваторов и бульдозеров на фронте рассказали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют экскаваторы и бульдозеры на фронте из-за нехватки сил. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
Сообщается, что строительная спецтехника используется для создания оборонительных укреплений. Это происходит на харьковском направлении, уточняет собеседник агентства.
«Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне», — сообщили в силовых структурах.
Ранее там же рассказывали, что линия обороны ВСУ утратила целостность на нескольких участках фронта. В частности, в Харьковской области.