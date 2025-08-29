Об использовании ВСУ экскаваторов и бульдозеров на фронте рассказали

ВСУ используют экскаваторы и бульдозеры на фронте из-за нехватки сил

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют экскаваторы и бульдозеры на фронте из-за нехватки сил. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Сообщается, что строительная спецтехника используется для создания оборонительных укреплений. Это происходит на харьковском направлении, уточняет собеседник агентства.

«Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне», — сообщили в силовых структурах.

Ранее там же рассказывали, что линия обороны ВСУ утратила целостность на нескольких участках фронта. В частности, в Харьковской области.