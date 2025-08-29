ВСУ отступили на десять километров на некоторых участках Харькова и ДНР

Линия обороны ВСУ утратила целостность на нескольких участках фронта в ДНР

Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратила целостность на нескольких участках фронта. В частности, в Харьковской области и ДНР, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Как утверждается, на некоторых направлениях украинские войска отступили на десять километров.

«Украинская оборона рвется на определенных участках на оперативную глубину более чем в десять километров. Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, прорывы украинской обороны отмечены на харьковском участке фронта и в ДНР.

Накануне военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска. Также были опубликованы кадры, на которых зафиксировано поражение бронетехники, артиллерии, БПЛА, пикапов, а также ликвидация пехоты противника.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ударили по разведывательному кораблю Вооруженных сил Украины. В результате атаки украинский корабль затонул.