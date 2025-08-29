Бывший СССР
11:17, 29 августа 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили об уничтожении ударного кулака «Азова»

Кимаковский: В ДНР уничтожен ударный кулак Азова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен ударный кулак группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Уточняется, что ударный кулак включал в себя 8 единиц иностранной техники и 50 человек личного состава. «"Азов" готовил атаку на краснолиманском направлении. В лесах под Карповкой, Средним, Шандриголово и Дерилово сосредоточил крупную группу боевиков и восемь единиц бронетехники», — сообщает Кимаковский.

Он также отметил, что в числе уничтоженной техники два MaxxPro, два БТР М113, один «Хамви» и один пикап.

Ранее сообщалось, что военные 79-й бригады Вооруженных сил Украины под командованием батальона «Азов» попали в огневые мешки на красноармейском направлении.

