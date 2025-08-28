Бригада ВСУ под началом «Азова» попала в огневое окружение под Красноармейском

Военные 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под командованием батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) попали в «огневые мешки» на красноармейском направлении. Об этом рассказал военнослужащий 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ в этом участке пытаются контратаковать, но каждый раз безуспешно. Он рассказал, что украинские войска выставляют военных на позиции, подвозят им технику, после чего российские подразделения просто уничтожают подразделение противника.

Евгений также рассказал, что продвижения ВСУ на фронте являются пиар-акциями, которые не отражают реальной ситуации. При этом, по его словам, для проведения подобного медийного продвижения командование ВСУ не учитывает потери.

Ранее стало известно о новом этапе наступления за Красноармейском. Обозреватели подчеркнули, что такой шаг создаст условия для дальнейшего разрезания фронта российскими войсками.