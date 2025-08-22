Стало известно о новом этапе наступления за Красноармейском

В России назвали следующим шагом у Красноармейска взятие дороги на Славянск

Следующим шагом российских войск у Красноармейска (украинское название — Покровск) может стать взятие под контроль дороги, ведущей в сторону Славянска и Краматорска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Как отметили авторы, отсечение дороги серьезно осложнит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также возможности для ротации и снабжения подразделений. Кроме того, они подчеркнули, что такой шаг создаст условия для дальнейшего разрезания фронта российскими войсками.

Уточняется, что возможность для перехода ко второй фазе наступления на данном участке открывается благодаря удержанию северного охвата города.

Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Красноармейске. Армия РФ добилась успехов в районе населенного пункта Чунишино.