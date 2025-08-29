Интернет и СМИ
20:34, 29 августа 2025Интернет и СМИ

Объявленный в розыск российский комик рассказал о связанных с этим ограничениях

Комик Пикули заявил, что из-за объявления в розыск не сможет ездить в страны СНГ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-ĸанал «Пикули»

Известный российский комик Антон Пикули (настоящая фамилия — Устимов; внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), объявленный в розыск, рассказал о связанных с этим решением ограничениях. Подробности он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Пикули, живущий в Испании, заявил, что в этой стране и в других государствах Европейского союза его не будут арестовывать из-за объявления в розыск в России. «Из минусов теперь только то, что у меня есть красный список стран, куда мне лучше не летать, чтобы не арестовали и не экстрадировали в Россию. Это страны СНГ», — рассказал Устимов.

Он также добавил, что не будет посещать страны-союзницы России, например, Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и Северную Корею. «Эх, не бывать моему стендап-туру в Северной Корее», — поиронизировал стендапер.

О том, что Устимова объявили в розыск, стало известно 21 августа. В базе МВД отмечалось, что комика разыскивают по статье Уголовного кодекса России. Другие подробности не уточнялись.

Пикули уехал из России в 2021 году. В 2023 году юмориста внесли в реестр иностранных агентов. За два года суд четырежды штрафовал Устимова за неисполнение обязанностей иностранного агента.

