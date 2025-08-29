Страна НАТО анонсировала многомилионную помощь Украине

Глава Минобороны Франкен: Бельгия передаст Украине вооружение на 100 млн евро

Бельгия намерена передать Украине дополнительное вооружение на 100 миллионов евро и ускорить поставку истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен, сообщает ТАСС.

«Бельгия предоставит военную помощь Украине на 100 миллионов евро, мы также максимально ускорим передачу наших F-16», — рассказал глава Минобороны.

При этом Франкен не исключил отправки бельгийских войск на Украину после завершения конфликта, при этом подчеркнув, что привлечение военных до окончания боевых действий является слишком рискованным.

Министр отметил, что рассматривает санкции против России как инструмент давления для достижения мирного соглашения и выразил скептицизм относительно скорого перемирия по Украине.

Ранее Франкен заявлял, что Бельгия намерена ежегодно поставлять Украине военную помощь на сумму 1 миллиард евро. «Мы будем поставлять военную помощь Украине на 1 миллиард евро (...). Эта сумма пойдет на размещение военных заказов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оборонных предприятиях, находящихся в Бельгии», — заявил глава оборонного ведомства.