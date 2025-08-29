Наука и техника
16:03, 29 августа 2025Наука и техника

Открыта неожиданная польза популярных уколов для снижения веса

JAMA Ophthalmol: Уколы от ожирения и диабета снижают риск неинфекционного увеита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Luiscar74 / Shutterstock / Fotodom

Инъекционные препараты для лечения ожирения и диабета, относящиеся к классу агонистов рецепторов GLP-1, оказались связаны со снижением риска развития неинфекционного увеита — воспалительного заболевания глаз. К такому выводу пришли специалисты офтальмологического института Кливлендской клиники, результаты их работы опубликованы в JAMA Ophthalmology.

Увеит поражает среднюю оболочку глаза и может затрагивать сетчатку, вызывая боль, покраснение и ухудшение зрения. В тяжелых случаях он способен привести к необратимой потере зрения. Ежегодно в мире диагностируется около четырех миллионов новых случаев заболевания.

Анализ данных более чем 516 тысяч пациентов показал: у людей, принимавших препараты GLP-1, риск возникновения увеита был примерно на 50 процентов ниже, чем у тех, кто их не использовал. Этот эффект наблюдался как у пациентов с диабетом, так и без него.

Обычно увеит лечат стероидами или длительной иммуносупрессивной терапией, однако новые результаты указывают, что препараты GLP-1 могут обладать дополнительным противовоспалительным действием. Это делает их перспективными не только для контроля веса и уровня сахара, но и для защиты глаз от воспалительных заболеваний.

В начале августа специалисты сообщили о неожиданном побочном эффекте популярных препаратов для снижения веса, включая «Оземпик». Оказалось, лекарства могут снижать мышечную силу даже без заметной потери мышечной массы.

    Все новости