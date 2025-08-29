Наука и техника
Подлинность христианской реликвии поставили под сомнение

JMH: Богослов Николь Орем назвал Туринскую плащаницу «явной подделкой»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Giorgio Perottino / Reuters

Новая находка историков вновь поставила под сомнение подлинность Туринской плащаницы — льняного полотна, которое многие считают погребальной тканью Иисуса Христа. Исследование, опубликованное в Journal of Medieval History, представило текст, в котором авторитетный богослов XIV века Николь Орем прямо назвал реликвию «явной подделкой» и приписал ее появление уловкам священников.

Считалось, что самое раннее упоминание о Туринской плащанице относится примерно к 1389-1390 годам. Как теперь выяснили исследователи, Орем упомянул плащаницу в своем труде еще в 1370-х годах, когда ее показывали в деревне Лирей во французской Шампани. Он утверждал, что это пример намеренного обмана с целью собрать пожертвования.

До сих пор самым ранним известным источником скепсиса считалось письмо епископа Труа Пьера д’Арси 1389 года, в котором он также объявил плащаницу «искусно нарисованной тканью». Но работа Орема оказалась старше и весомее: его труды ценились за попытки давать рациональные объяснения «чудесам» и разоблачать суеверия.

Авторы исследования отмечают, что это одно из первых официальных и признанных свидетельств того, что сомнения в подлинности плащаницы существовали уже в Средние века. Сегодня же она остается одной из самых знаменитых, но и самых спорных реликвий христианства.

Ранее в Египте было найдено возможное подтверждение библейской истории Моисея.

