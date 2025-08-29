Бывший СССР
09:01, 29 августа 2025Бывший СССР

Подробности ситуации в Константиновке раскрыли

Марочко: ВС РФ давят на ВСУ в Константиновке с нескольких направлений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России давят на Вооруженные силы (ВСУ) в Константиновке с нескольких направлений. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Сейчас идет давление серьезное с восточной части Константиновки. Также наши войска поджимают с юго-западной части Константиновки. То есть помимо малого огневого мешка формируется серьезный котел вокруг самой Константиновки», — рассказал он.

Марочко отмечает, что ВС России также закрепляются на востоке населенного пункта. Под контролем Российской армии уже находится часть города, уточняет собеседник.

