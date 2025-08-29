Покровительство начальника из ФНС России оценили в 21 миллион рублей

В Казани суд дал 10 лет экс-налоговику Гилазиеву за взятку в 21 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани приговорил к 10 годам в колонии строгого режима бывшего начальника отдела камеральных проверок территориального подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС) Республики Татарстан Ильнура Гилазиева за получение взятки в 21 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Осужденному также назначен штрафу в 100 миллионов рублей. Он лишен права занимать государственные должности на 10 лет.

Суд установил, что с июля 2018 года по январь 2023 года налоговик получил взятки, сумма которых превысила 21 миллион рублей за покровительство фирмам, в деятельности которых были выявлены налоговые нарушения.

