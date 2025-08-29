Лидер «Руки Вверх!» задолжал налоговой более миллиона рублей

PostNews: Певец Сергей Жуков задолжал налоговой более миллиона рублей

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более миллиона рублей. Об этом пишет PostNews в Telegram-канале.

По данным источника, исполнитель должен ФНС один миллион 96 тысяч рублей. «Причиной этого стали непогашенные выплаты по ИП артиста», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на Жукове не числится исполнительных производств, но в случае несвоевременной оплаты долга певцу грозит блокировка банковских счетов.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» возмутился предложениями о продаже поздравлений и извинений от знаменитостей, созданных при помощи искусственного интеллекта.