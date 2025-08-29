Путешествия
07:30, 29 августа 2025Путешествия

Путешествующий по миру россиянин объяснил рвение соотечественников в США

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Российский путешественник объяснил желание соотечественников и латиноамериканцев переехать в США. Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Посетивший Сальвадор житель России отметил, что многие граждане этой страны переезжают в Соединенные Штаты. Он уточнил, что такое же стремление есть у соотечественников — оно обусловлено большим заработком денег. «Они рвутся туда, как россияне рвутся — куда? Правильно — в ту же Америку, Европу, Турцию на постоянное место жительства. Давайте честно: любая страна, где зарплаты в разы выше, где у тебя больше возможностей — будет магнитом», — рассказал тревел-блогер.

Автор публикации подчеркнул, что сальвадорцы, в отличие от россиян, заработав на жизнь, предпочитают возвращаться на родину. «Страна сейчас растет. Тут открываются IT-проекты, сюда заезжают цифровые кочевники. Даже президент сделал биткоин легальной валютой, и хоть идея спорная, но дерзкая. И, да, если уж быть честным: в Сальвадоре жить спокойнее, чем в средней российской глубинке», — пришел к выводу турист.

Ранее этот блогер назвал некоторые привычки соотечественников дикими для жителей Сальвадора. В частности, люди в этой стране Латинской Америки не поверили, что зимой в России можно ходить по заледеневшей поверхности реки, как по асфальту.

