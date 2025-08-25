Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 25 августа 2025Путешествия

Блогер назвал дикие для жителей Латинской Америки привычки россиян

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в Сальвадоре и назвал некоторые привычки своих соотечественников дикими для местных жителей. Своей историей он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В частности, люди в этой стране Латинской Америки не поверили, что зимой в России можно ходить по заледеневшей поверхности реки, как будто это асфальт. «Для них это уровень фильма "Выживший", только без Ди Каприо», — поиронизировал автор публикации.

Материалы по теме:
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024
«Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
«Прекрасная и нищая страна».Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
29 апреля 2021

Вторая привычка россиян, которая поразила сальвадорцев, — сидеть без шапки на морозе и говорить: «Потеплело!»

«Когда я сказал одному парню из Сан-Сальвадора, что у нас дети в школе бегают на физкультуре на улице при минус десяти, он чуть не упал. "Вы их зачем мучаете?"» — рассказал блогер.

Кроме того, жители Сальвадора были ошеломлены фактом, что россияне зимой используют балконы как холодильники. «Это вообще бомба для сальвадорцев», — добавил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер узнал об истинном отношении сальвадорцев к своим соотечественникам. По его словам, жители России в этой стране Латинской Америки вызывают неподдельный восторг и искренний интерес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    В Китае дали совет Зеленскому перед встречей с Путиным

    Собянин сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Блогер назвал дикие для жителей Латинской Америки привычки россиян

    Раскрыта судьба пропавших на Сахалине российских туристов

    Сражавшийся на стороне ВСУ польский наемник обратился к соотечественникам

    Спасатели столкнулись с проблемой при поиске пропавших на Сахалине туристов

    Участники заплыва через Босфор сообщили о формальном медосмотре

    Мужчины и женщины вспомнили о развеявшихся после первого секса заблуждениях

    Лавров высмеял версию о якобы ударе России по производившему кофемашины заводу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости